VIDÉO - Retour du Covid-19 en France : faut-il se faire vacciner ?

Le variant qui circule majoritairement s'appelle "Eris". Il ressemble à ses prédécesseurs, et n'inquiète pas particulièrement les autorités sanitaires. En revanche, "Pirola" vient de faire son apparition. Ce variant d'Omicron, autrement nommé BA.2.86, et qui a beaucoup muté, pourrait s'avérer plus dangereux. "On craint un virus qui échapperait mieux à la protection que nous avons tous acquise, à force de vaccination et souvent d'infection", nous explique le Professeur Anne-Claude Crémieux. Pour l'infectiologue, un tel cas de figure pourrait entraîner "non seulement une grande vague" épidémique, mais surtout "des hospitalisations en nombre élevé".