VIDÉO - Pénuries de médicaments : ces pharmacies autorisées à fabriquer leurs propres gélules

À l'approche des épidémies hivernales, les pharmaciens sont en alerte. Et pour cause, plusieurs médicaments sont encore en tension en France. Si la situation autour du paracétamol s'est rétablie, d'importantes inquiétudes persistent sur les corticoïdes, l'amoxicilline - médicament le plus prescrit chez les enfants - et désormais sur la flécaïne, un antiarythmique désormais quasi introuvable en France. Fin août, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) avait même signalé que les médicaments à base de flécaïnide à libération prolongée étaient "en tension d'approvisionnement au niveau mondial".

Face à cette situation, des pharmacies de l'Hexagone ont été autorisées à élaborer des préparations dites "magistrales", c'est-à-dire élaborées par leurs soins, "sur mesure", pour un patient donné, parce qu'il n'existe pas le dosage souhaité ou en l'absence d'alternative à ce médicament. Parmi elles : la pharmacie préparatrice Delpech, à Paris.