Tolérance zéro aux UV : qu'est-ce que la maladie des "enfants de la lune" ?

"Même quand le ciel est couvert, ou qu’il pleut, qu’il neige, il y a quand même des UV qui passent et je dois garder ma protection". La jeune femme qui témoigne dans Sept à Huit ce dimanche sait qu'elle va passer toute sa vie sous la contrainte de cette terrible maladie. Le Xeroderma pigmentosum, plus connu sous le nom de "maladie des enfants de la lune", est une pathologie d'origine génétique, très rare. Moins d'une centaine de personnes en sont atteintes en France, une sur un million dans le monde, à l'exception du Proche et du Moyen-Orient, et d'une partie de l'Asie, où elle est dix fois plus fréquente.