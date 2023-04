Sommeil : les bruits blancs, une berceuse efficace pour les bébés ?

Ces sons neutres et répétitifs, qu’on appelle bruits blancs, sont de plus en plus plébiscités par les parents afin d'aider leurs enfants à s’endormir. À en croire ceux de la petite Bertille, un an et demi, la méthode a fait ses preuves. "Le soir, pendant les trois premiers mois, on lui mettait des bruits blancs, de type cœur ou eau, lorsqu’elle avait ses coliques. Avec tétine et câlins, ça la calmait bien", explique dans le reportage de TF1 ci-dessus la mère de famille. "Ça reproduisait les bruits qu’elle devait entendre in utero. Et, du coup, ça la calmait", explique la maman.