VIDÉO - Sommeil : comment se débarrasser des cauchemars ?

Se mettre au lit, tomber dans les bras de Morphée et soudain, se voir tomber d'une falaise, perdre ses dents ou encore être poursuivi par quelqu'un qui nous veut du mal. Près de 40% de la population fait des cauchemars au moins une fois par mois.

Ces mauvais rêves sont fabriqués par notre cerveau pour canaliser nos angoisses. "On va réactiver la nuit, pendant le cauchemar, les zones de gestion du stress et des émotions comme l'amygdale, le thalamus, l'hypothalamus, le cortex préfrontal, qui vont se réactiver comme dans la journée. Le cauchemar va aider à éteindre, à digérer ces émotions et ce stress qui sont parfois trop importants", explique Pierre Geoffroy, chef de service et psychiatre spécialiste du sommeil à l'hôpital Bichat Claude-Bernard.