VIDÉO - Un médecin en camping-car : ce cabinet se déplace de village en village

Sandra n'a plus de médecin traitant. Et a donc dû consulter dans... un camping-car. Tout est organisé comme un cabinet médical. On y trouve une secrétaire, deux médecins, mais le cabinet est itinérant et il n'accueille pas tous les patients. "On demande aux maires de nous repérer les gens en priorité sans médecin traitant et les gens précaires", détaille pour le 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, le Dr Marie-Paule Perles, médecin généraliste en Haute-Saône.