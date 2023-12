VIDÉO - Urgences saturées à Strasbourg : les patients pris en charge... sur le parking

Depuis cinq jours, au CHU de Strasbourg, l’accueil des urgences se fait à l’extérieur de l’hôpital. Les patients sont accueillis par des pompiers et des infirmiers dans une unité sanitaire mobile avant que les médecins les prennent en charge. C'est la première fois qu'un tel dispositif est déployé et il devrait durer jusqu'à la fin de l'année.

Une salle d'attente sur le parking. Depuis quelques jours, faute de places suffisantes, les urgences de l’hôpital de Strasbourg (Bas-Rhin) ont mis en place une unité sanitaire mobile à l'extérieur de l'enceinte. Elle peut accueillir jusqu’à huit patients, sous la surveillance d’une équipe de pompiers et d’un infirmier qui contrôlent les constantes des malades.

"C'est en quelque sorte un sas avant l'entrée aux urgences. Elle a été mise en place à titre exceptionnel depuis vendredi soir (le 22 décembre, ndlr), afin de limiter l'attente en ambulance devant les urgences qui sont surchargées. On a accueilli depuis vendredi pratiquement 70 patients", souligne Olivia Morel, cadre de santé, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Un aveu d'impuissance ?

Depuis des mois, l’engorgement des urgences est pointé du doigt à Strasbourg. Pas assez de lits, trop de demandes, des patients toujours plus âgés. Résultat : certains malades pouvaient rester bloqués dans les véhicules de secours pendant des heures.

Avec ce dispositif, les ambulanciers notent une amélioration, comme l'explique Magali Gayou des ambulances Okrich. "On sent une réelle différence pour la prise en charge, surtout des patients", assure-t-elle. "Là, on diminue le délai à dix ou quinze minutes d'attente, alors que juste avant la mise en place de ce dispositif, il nous arrivait d'attendre huit heures avec le patient dans le véhicule."

On a des services complets qui sont entièrement vides, qui ne demandent qu'à redémarrer. Mais aujourd'hui, on est dans l'incapacité de le faire. Gilles Thiam, secrétaire général adjoint FO du CHU de Strasbourg.

Un constat dénoncé par certains syndicats hospitaliers. S'ils saluent l’initiative de la direction, ils y voient surtout "un pansement sur une jambe de bois". Pour eux, le problème reste entier. "Effectivement, c'est un confort pour les patients. En termes d'attente, c'est toujours plus confortable que l'ambulance. Mais ce n'est en aucun cas une solution", prévient Gilles Thiam, le secrétaire général adjoint FO du CHU de Strasbourg.

"La solution serait d’embaucher du personnel et de rouvrir des services", poursuit-il. "Les services de soins disponibles existent. On a des services complets qui sont entièrement vides, qui ne demandent qu'à redémarrer. Mais aujourd'hui, on est dans l'incapacité de le faire."

Cet accueil est temporaire. L’unité mobile sera démontée à la fin de l’année. Une forme de retour à la case départ, sans que des lits supplémentaires, et surtout le personnel pour les gérer, puissent être mis en place.