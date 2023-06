VIDÉO - Vitiligo : quelle est cette maladie qui pourrait bientôt se soigner grâce à une simple crème ?

Chaque année, le 25 juin est placé sous le signe de la journée mondiale du vitiligo. Mais cette édition 2023 aura sans doute un goût particulier les personnes atteintes de cette affection cutanée, du fait de la récente annonce liée à l'arrivée prochaine d'un traitement porteur d'espoir.

L'Agence européenne des médicaments a en effet approuvé en avril dernier la mise sur le marché d'une crème, appelée Opzelura, mise au point par le laboratoire américain Incyte et déjà autorisée depuis deux ans aux États-Unis. Délivrée sur ordonnance, elle sera commercialisée d'ici à un an dans les pharmacies françaises et pourra être utilisée par les adultes et les adolescents de plus de douze ans. Objectif : stopper la dépigmentation liée au vitiligo mais aussi d'en guérir, ce qui est inédit.