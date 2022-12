Triple épidémie : les urgences surchargées en appellent aux volontaires

Au Centre Hospitalier de Roubaix (Nord), il n'y a aucun répit, et c'est comme cela depuis trois semaines. Les brancards occupent tous les couloirs, et la plupart des patients doivent y attendre longtemps avant d'être pris en charge, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Chaque jour, 180 personnes sont admises aux urgences au lieu de 130 en moyenne habituellement. Une situation principalement due à la triple épidémie qui sévit partout à travers l'Hexagone : Covid, grippe et bronchiolite.