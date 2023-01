Après le paracétamol et l'amoxicilline, tension autour des anti-inflammatoires en pharmacie

Après l'amoxicilline et le paracétamol, les anti-inflammatoires semblent déserter les rayons des pharmacies. Alors que la France fait face, depuis le début de l'hiver, à une triple épidémie (grippe, Covid-19 et bronchiolite), certains médicaments comme les corticoïdes et notamment l'ibuprofène, très prescrits contre ces infections, sont de plus en plus rares à trouver. Dans une pharmacie à Paris, le stock d'anti-inflammatoires a fondu. "Le dosage qui est beaucoup utilisé en ce moment dans le cadre infectieux est le 20 mg, et c'est pour l'instant en rupture", explique Caroline Majer, pharmacienne, au micro de LCI.