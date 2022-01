Certains patients craquent, signent une décharge et quittent l'ambulance, comme cette femme d'une soixantaine d'années. "Elle avait une difficulté respiratoire, donc on l'a un petit peu forcé à rester dans notre ambulance forcément. Malgré ça, elle n'en pouvait plus d'attendre, elle a attendu jusqu'à 3h, et au bout de 3h d'attente, elle est partie", explique Julien Barret, pompier professionnel.