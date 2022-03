Alpes-Maritimes : une cantine scolaire ferme à cause de l'explosion des cas de Covid-19

Dans une école de Vence (Alpes-Maritimes) où le 13H de TF1 s'est rendu, le menu de ce mardi 22 mars est un repas froid : chips et sandwich. Car la cantine ne fonctionne pas par manque de personnel dû à la reprise l’épidémie. Et pour cause : trois cuisiniers sur quatre ont le Covid-19 dans cette école. "On est obligés de demander aux parents de bien vouloir amener un pique-nique pour les enfants. Ce n'est pas de gaité de cœur, mais on est complètement contraints", confie Nathalie Delouche, ajointe à l'éducation et à la petite enfance à la municipalité de Vence.