ENQUÊTE TF1 - 20 euros sur Snapchat : ces faux arrêts de travail qui inquiètent l'Assurance maladie

Quelle est l’ampleur de cette fraude ? Pour le savoir, nous avons contacté l’escroc en lui précisant cette fois que nous sommes journalistes. Il nous explique être au chômage, et faire de faux arrêts de travail pour avoir un complément de revenu. "J'en fais 150 par mois environ. Plus, au moment des vacances et des fêtes. Le modèle original a été prescrit à une vraie personne, je modifie juste le fichier. Et j'ai des amis qui travaillent à la sécu qui me disent si ça passe bien", écrit-il dans un message.

Sur notre arrêt illégal, apparaît également le nom d'une entreprise qui organise des consultations à distance. Ses locaux sont à Paris, et l’une des responsables de l’entreprise remarque immédiatement que quelque chose ne va pas en voyant l'arrêt. "Là on voit que le patient va être en arrêt pendant 15 jours, ce n'est pas possible chez nous. Tous les arrêts de travail sont inférieurs à 5 jours", explique Fadila Imerglik, responsable qualité et risques pour la société Livi.