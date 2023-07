Moselle : le marché bondé de personnes âgées malgré la consigne du gouvernement

Emmanuel Macron a demandé aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester chez elles. Une recommandation qui n'est pas facile à respecter, surtout le jour du marché. Sur celui d'Hagondange (Moselle), les plus nombreux sont les plus âgés. Ils ne s'imaginent pas en cloisonnement total à cause des tâches quotidiennes à accomplir. D'ailleurs, les anciens sont bien décidés à aller voter ce dimanche.