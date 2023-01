Un mois sans substance animale : relever le défi du "Veganuary" a-t-il des effets sur la santé ?

En ce mois de janvier propice aux bonnes résolutions, un challenge, le "Veganuary", fait de plus en plus d’émules en France comme ailleurs dans le monde. Lancée en 2014 par une organisation à but non lucratif fondée par deux militants de la cause animale, cette déclinaison du fameux "Dry January" vise à encourager les gens à se passer d’aliments d’origine animale pendant tout le mois de janvier, voire au-delà. Concrètement, une fois inscrit sur la plateforme dédiée, le participant reçoit par mail des menus tout-en-un et des conseils nutritionnels, de manière à l’aider à adopter ce nouveau régime alimentaire.

L’an dernier, plus de 620.000 personnes dans plus de 200 pays ont relevé ce défi, d'après les chiffres communiqués par l’association. Les motivations des participants portent en premier lieu sur la santé (46% des inscrits), suivi de la cruauté envers les animaux (34%) et des problèmes climatiques (12%), rapportait un article du Washington Post en 2019. Pour en savoir plus sur les effets de ce régime sur la santé, TF1info a contacté le Dr Arnaud Cocau, médecin nutritionniste et praticien attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.