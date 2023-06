Un nouveau traitement contre le cancer du sein réduirait de 25% le risque de récidive

Plus de 5000 personnes ont participé à l'essai clinique, dont la moitié ont pris ribociclib et hormonothérapie, et l'autre moitié une hormonothérapie seule. Selon des résultats préliminaires, le risque de récidive était réduit de 25% avec le traitement. Le ribociclib fonctionne en ciblant des protéines (CDK4 et CDK6) qui influent sur la croissance des cellules cancéreuses. Deux autres traitements inhibiteurs de CDK (palbociclib et abémaciclib) sont aussi approuvés contre le cancer du sein métastatique.

"Il y aura probablement beaucoup de discussions autour du niveau de bénéfice pour les patientes, du type d'effets secondaires, et des patientes chez qui il y a un réel bénéfice à utiliser ce type de médicament en prévention", a déclaré lors d'une conférence de presse distincte Jean-Yves Pierga, chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie.

Plus de deux millions de cancers du sein sont diagnostiqués chaque année dans le monde, et la maladie cause plus de 600.000 décès par an. La plupart des diagnostics se font à un stade précoce.