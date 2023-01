"Un problème de santé publique" : jusqu'à 10% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés

La chasse aux lapins est lancée. Dans un communiqué commun, l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l'Ordre des médecins tirent la sonnette d'alarme face aux rendez-vous médicaux non honorés. D'après plusieurs enquêtes, "chaque semaine, 6 à 10% des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous", déplorent les deux organismes. "Cela correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires." Par extrapolation, "27 millions de rendez-vous" pris ne sont pas honorés chaque année, toutes disciplines confondues.

Des chiffres "qui semblent en constante augmentation", se désolent encore les médecins, pour un phénomène aux "sérieuses répercussions sur l'offre de soins". Cela "désorganise gravement le travail quotidien des médecins libéraux et des consultations hospitalières, réduit la disponibilité médicale des praticiens impactés, limite l'accès aux soins pour des patients en ayant réellement besoin et contribue à majorer le nombre de patients qui s'adressent aux services d'urgence", mettent en garde l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins.