Une demi-heure de plus par nuit : pourquoi a-t-on besoin de dormir davantage en hiver ?

Cette étude, réalisée sur un échantillon de 188 personnes ayant des troubles du sommeil, et relayée par The Guardian, souligne que durant cette période de sommeil paradoxal, le cerveau est très actif, ce qui pourrait expliquer "que nous avons besoin de plus de sommeil pendant les mois les plus froids"."Même si nos performances restent inchangées pendant l'hiver, la physiologie humaine est régulée à la baisse, avec une sensation de 'fonctionnement à vide' en février ou mars", explique au média britannique le Dr Dieter Kunz, coauteur de l'étude et spécialiste du sommeil à l'hôpital St Hedwig, en Allemagne. "La saisonnalité est omniprésente chez tout être vivant sur cette planète", ajoute-t-il.

Les médecins souhaitent maintenant pouvoir effectuer ces observations chez les personnes ayant un sommeil sain pour confirmer leurs résultats. Mais ils pensent que la différence entre l'été et l'hiver pourrait se révéler encore plus importante chez les individus en bonne santé. Si tel était le cas, cela fournirait la première preuve de la nécessité d'ajuster les habitudes de sommeil à la saison. Seule solution pour les scientifiques : dormir plus tôt pendant les mois les plus sombres et les plus froids, car il est plus difficile de changer l'heure du réveil. "Pour beaucoup de gens, l'heure de réveil est régulée par les horaires de travail ou d'école, bien plus que par l'horloge interne", observent-ils. Mais dans l'idéal, le docteur Kunz recommanderait de mettre en place des mesures pour "ajuster les horaires scolaires et de travail aux besoins de sommeil saisonniers".