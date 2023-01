VIDÉO - Centres de soins immédiats : une vraie alternative aux urgences ?

"Je suis tombée dans l’escalier, bêtement. Il fallait faire une radio donc c’est mieux de venir dans un centre comme ça où on s’occupe directement de vous. Je pense que c’était quand même moins long qu’aux urgences", explique Susan, avant d’être prise en charge par le docteur Loïc Libot.

C’est ce professionnel de santé qui a eu l’idée de créer le premier CMSI près de Nancy il y a dix ans. Ancien médecin urgentiste, il a compris qu'il manquait une structure médicale entre le médecin généraliste et les urgences hospitalières. "On fait des sutures, des immobilisations, des examens complémentaires comme la radio, le scanner, des prises de sang, ce qui nous permet d’avoir une synthèse vraiment globale, diagnostique et thérapeutique pour le patient, en un même endroit", précise Loïc Libot.

Chaque structure dispose d'un secrétariat et d'infirmières qui facilitent le travail des médecins. Le docteur Nikita Thiebaut est généraliste et pour les mêmes honoraires, elle préfère exercer en CMSI. "Je me verrai plus en cabinet déjà pour l’isolement et en plus, on peut faire pas mal de petits gestes ici, on peut faire des radios et donc prendre en charge des fractures non compliquées, on peut faire des sutures… tout ça, c’est vraiment un plus", souligne-t-elle.