Urgences pédiatriques : pourquoi les services craquent

À l'hiver 2019, en pleine épidémie de bronchiolite, nous avions en effet filmé ces images de transfert d'enfant depuis des services pédiatriques saturés. Mais depuis à l'hôpital, la situation s'est encore aggravée. La crise covid a accéléré les départs de soignants dans tous les services, notamment en Île-de-France, 17 370 infirmiers dans les hôpitaux de Paris contre 15 783 en août dernier. "Maintenant, on est dans un cercle infernal où plus vous avez de soignants dégoûtés qui s'en vont, plus la charge de travail se dégrade pour ceux qui restent. Ce qui entraîne de nouveaux départs", explique Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI). Or, ces départs ne sont plus compensés par l'arrivée de jeunes diplômés.