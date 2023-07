Confrontée à une "pénurie" de sauveteurs, la SNSM appelle à rejoindre ses rangs pour le mois d'août

D'ordinaire, la formation d'un sauveteur en mer nécessite une année complète et est validée par six diplômes, mais l'association a décidé d'ouvrir "plus largement son recrutement pour faire face à cette situation exceptionnelle". "Elle invite en urgence toute personne disposant des qualifications réglementaires", à savoir le BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) et le PSE1 (Premiers secours en équipe de niveau 1), "à la rejoindre pour compléter le dispositif pour ce mois d’août", insiste-t-elle dans son communiqué.

Les candidatures sont à transmettre à l'adresse affectations.ns@snsm.org, en joignant la copie de ces deux diplômes. À noter, les sauveteurs recrutés peuvent être logés gratuitement par les communes qui les emploieront.