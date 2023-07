VIDÉO - Crèmes solaires : peut-on se fier aux étiquettes ?

Certains États ont même interdit l'octocrylène, pour préserver les coraux et les fonds marins. Mais quelle que soit la composition, la crème solaire est un réflexe à ne pas oublier. "On met de la crème solaire de manière correcte, on en remet toutes les 2 h. Pour les enfants, il est mieux de mettre des T-shirts anti-UV. Et, de toute façon, ne jamais s'exposer entre 12 h et 16 h", détaille la dermatologue Catherine Oliveres Ghouti. À cette heure-là, la meilleure protection, selon les médecins, est de rester le plus possible à l'ombre.