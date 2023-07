VIDÉO - Vacances : les douches froides en été, vraiment si vertueuses ?

En été, même les plus frileux se laissent séduire par la douche froide. En cas de forte chaleur, la fraîcheur immédiate qu'elle procure semble être une bonne idée. Mais est-elle vraiment efficace ? Pour les médecins que nous avons consultés, ce n'est pas le cas, et c'est même déconseillé. "Quand il fait très chaud, le corps dépense beaucoup d'énergie pour maintenir la température à 37°", explique le docteur Faïza Bossy dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Si vous lui mettez trop de froid, il va travailler trop", prévient la généraliste, "or c'est justement l'inverse que nous voulons, c'est le mettre au repos". L'effet supposément apaisant de la douche froide n'est en fait qu'une sensation de courte durée.