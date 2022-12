Vaccin anti-Covid : puis-je recevoir une dose avant Noël si je ne suis pas dans la cible ?

Le ministre de la Santé, François Braun, a ainsi lancé dimanche un "appel solennel" pour inciter les personnes à risque à se faire vacciner sans attendre. Cela concerne les professionnels de santé ou du secteur sanitaire, les plus de 60 ans, les résidents d'Ehpad ou d'unités de soins de longue durée, les personnes à risque de forme grave (immunodéprimés ou femmes enceintes), ou encore ceux qui vivent dans l'entourage des personnes précédemment citées. Et il faut croire que ça fonctionne : depuis quelques jours, les prises de rendez-vous sont en hausse : "En une demi-journée, on a sept personnes à vacciner", indique, au micro de TF1, Sandrine Duinat, docteur en pharmacie à Saint-Jean-de-Luz, dans la vidéo en tête de cet article.

Le ministre a également rappelé que tous ceux ne faisant pas partie de ces cibles, mais souhaitant tout de même se faire vacciner, peuvent le faire - sauf évidemment si un professionnel de santé le déconseille à cause d’une pathologie ou autre. "La vaccination est ouverte à toutes les personnes - y compris celles de moins de 60 ans qui ne sont pas à risque – dès lors qu’elles sont en contact régulier avec une personne fragile (…) Cela signifie, par exemple, qu’une personne jeune sans comorbidités qui va voir ses grands-parents le week-end est éligible", nous indique la Direction générale de la Santé (DGS). "Une personne de 30 ans qui passe Noël avec des personnes âgées et fragiles peut tout à fait se faire vacciner", indique également Sandrine Duinat, la pharmacienne de Saint-Jean-de-Luz interrogée par TF1.

À noter que pour ce rappel vaccinal, un délai de 6 mois depuis la dernière injection doit cependant être respecté. Si la personne a eu le Covid-19 récemment, un délai de 3 mois depuis sa dernière infection suffit pour prétendre à la deuxième dose de rappel, nous précise la DGS.