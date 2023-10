VIDÉO - Grippe : jour J pour la vaccination, qui peut en bénéficier cette année ?

Outre les enfants de 2 à 17 ans, la vaccination contre la grippe est recommandée pour les personnes de 65 ans et plus et

les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge. Les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, y compris les enfants dès six mois, et celles qui sont atteintes d'obésité massive (avec un indice de masse corporelle de plus de 40) sont également éligibles à la vaccination. Cette dernière est également recommandée pour les professionnels de santé, les aides à domicile et l’entourage d’enfant de moins de 6 mois à risque de complication grave de la grippe et aussi les enfants de 2 à 17 ans.

Derrière ces nouvelles recommandations concernant les publics concernés ? L'épidémie de grippe d'une "sévérité marquée" au cours de l'hiver dernier, avec quelque 14.000 hospitalisations et 1.500 décès liés à la grippe observés, rappelle un bilan publié ce mardi par l'agence Santé publique France. Si les plus de 65 ans ont été les plus touchés avec près de 90% des morts, les tranches d'âges plus jeunes ont été frappées à un degré inhabituel.