Grippe : les hôpitaux inquiets face à un afflux massif de patients

Dans toute la France, les passages aux urgences ont bondi de 52% en une semaine, 75% pour les hospitalisations. Ces formes sévères affectent particulièrement une tranche d'âge, les 15-64 ans. Après deux années sans grippe, cette épidémie surprend à plus d'un titre. "C'est l'épidémie la plus précoce qu'on ait vu en France métropolitaine, au moins depuis les années 2009-2010. Elle augmente très rapidement, et elle se situe à des niveaux d'intensité très élevés, en médecine de ville et à l'hôpital", explique Sybille Bernard-Stoecklin, épidémiologiste à Santé Publique France.