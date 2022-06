Vaccination : un rappel pour l'été ?

Est-ce possible de se faire vacciner pour les moins de 60 ans ? Ce n’est pas possible dans cet établissement pharmaceutique. Cela dépend des professionnels. Dans un cabinet médical, on est plus conciliante. Avec le rebond de l’épidémie, depuis lundi 27 juin sur le site Doctolib, 110 000 personnes ont pris rendez-vous. C’est quatre fois plus que la semaine dernière.