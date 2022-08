Vague de chaleur : les gestes à adopter (ou pas) pour protéger votre bébé

Le bébé est particulièrement fragile en cas de canicule. Jusqu'à ses deux ans, il est très sensible aux variations de température. Il attrape très vite froid et sa température corporelle augmente plus vite que celle d'un adulte en cas de forte chaleur. Dans ce contexte de canicules à répétition, les parents se posent donc beaucoup de questions. Comment habiller son enfant ? Comment bien l'hydrater ? Faut-il quand même continuer les sorties au parc ? Voici les bons gestes préventifs à adopter pour le rafraîchir efficacement, sans le mettre en danger.