Coups de soleil : 4 remèdes naturels pour apaiser sa peau

La première étape pour apaiser ce type de douleur est de rafraîchir la zone brûlée. Pour cela, rien de tel que l’eau fraîche. Ensuite, vous pouvez essayer un de ces remèdes naturels.



Testez l’argile et l’huile essentielle de lavande

L’argile a de nombreuses vertus. Parmi elles, le minéral apaise l’épiderme. Mixé avec de l’huile essentielle de lavande, aux bienfaits cicatrisants, le cocktail pourrait vous aider à réparer votre peau abîmée par le soleil.



La recette : Dans un récipient, mélangez un peu de poudre d’argile verte avec de l’eau froide. Le but est d’obtenir une pâte épaisse et homogène. Ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de lavande aspic. Enfin, vous pouvez étaler le mélange sur la zone légèrement brûlée. Pour plus d’efficacité, recouvrez la peau d’un linge humide, puis d’un linge sec. Après avoir laissé poser le cataplasme 1 à 2 heures, vous devriez vous sentir beaucoup mieux.



Appliquez du melon

Le légume (et oui, ce n’est pas un fruit) est très riche en eau. C’est donc un allié de choix pour se désaltérer lors des vagues de chaleur. Mais il a aussi des vertus externes.



La recette : Après l’avoir ouvert tout en ayant pris soin de retirer les graines à l’aide d’une cuillère, coupez-le en fines tranches. Il ne vous reste plus qu’à les appliquer sur la zone douloureuse. Lorsque vous ne ressentez plus la fraîcheur d’une tranche, c’est qu’il est temps d’en placer une nouvelle.

Vous venez de finir votre dernier melon ce midi ? Pas de souci, le remède fonctionne tout aussi bien avec des tomates ou des pommes de terre.