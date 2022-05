Variole du singe : bénin pour l'homme ?

Alors, doit-on craindre une épidémie d'ampleur ? Difficile à croire, car l'infection se diffuse moins vite que beaucoup d'autres. "Elle n'a pas la capacité de transmission et de contagiosité d'autres maladies virales comme la grippe ou la Covid-19. Mais il faut quand même la prendre en considération parce que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé", a prévenu Pr Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine. Dans la grande majorité des cas, la maladie se guérit spontanément. Elle peut aussi être évitée grâce à un vaccin contre la variole. L'Espagne s'apprête à en commander plusieurs milliers.