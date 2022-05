VIDÉO - Propagation, transmission, symptômes... ce qu'il faut savoir sur la variole du singe

Quels sont les symptômes de la maladie ? Dans un premier temps, de la fièvre et des douleurs musculaires auxquelles s’ajoutent des boutons, notamment sur le visage. La transmission de la maladie se fait d’abord de l’animal à l’homme, via des singes ou des rongeurs malades, au contact de leur peau, par exemple. Mais elle peut aussi se faire d’un homme à un autre lors d’échanges prolongés et très rapprochés.