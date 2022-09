Vaste opération anti-moustiques dans le Rhône

Stimulés par les fortes chaleurs et l'humidité, les moustiques prolifèrent. En mai 2022, nous avions filmé une opération de prévention à Meyzieu. Nous y sommes retournés ce mercredi et c'est toujours le même problème. Face au ras-le-bol des habitants, la mairie propose des solutions. Comme nous l'a expliqué Robert Pellarini, l'adjoint au maire, elle a subventionné l'achat de piège à moustique pour les particuliers en 2021. Et en 2022, elle en a mis dans les bâtiments de la commune.