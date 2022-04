Vers une possible "pandémie" de cancer du poumon chez les femmes

Le développement du tabagisme féminin à partir des années 1960 est largement responsable de ce phénomène, le tabac étant à l'origine de ces cancers dans plus de 87% des cas dans la population globale et 75% chez la femme.

Si, aux États-Unis, le cancer du poumon est déjà devenu la première cause de mortalité par cancer chez la femme, "on s'attend à ce que ce soit le cas en France d'ici peu", prévient le Dr Debieuvre, qui redoute une "véritable pandémie". Et cette recrudescence de cancers du poumon est d'autant plus préoccupante que bon nombre de cas restent diagnostiqués trop tard, bien souvent au stade métastatique (58% des cas), ce qui réduit considérablement les chances de survie.