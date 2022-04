Victimes E.coli : une enquête ouverte pour homicides involontaires

Cette bactérie a déclenché une maladie : le SHU (Syndrôme Hémolytique et Urémique). Chaque année, elle touche en moyenne 160 enfants en France et peut être mortelle. En janvier, dans cette famille, elle a emporté Eva, quatre ans. Très malade, ses parents l'emmènent à l'hôpital. La nuit, les médecins rappellent que la fillette a fait deux arrêts cardiaques. Et il faut qu'ils viennent d'urgence pour lui dire adieu.