Visage de la lutte contre le Covid-19, Jérôme Salomon va rejoindre l'OMS

Son départ était prévu de longue date. Trois ans après le début de l'épidémie de Covid-19, le professeur Jérôme Salomon, actuel directeur général de la Santé, va rejoindre l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Durant les confinements et couvre-feux successifs, le grand public avait découvert son visage à travers les points presse réguliers sur l'évolution de la situation sanitaire. Au sein de l'instance onusienne, Jérôme Salomon occupera le poste de Sous-Directeur général pour la Couverture sanitaire universelle et les Maladies transmissibles et non transmissibles. Son départ pour l'OMS était évoqué depuis juillet 2021.