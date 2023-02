VIDÉO - Compléments alimentaires : les gummies tiennent-ils leurs promesses ?

Inconnu en France il y a cinq ans, supermarchés et pharmacies leur réservent aujourd’hui des rayons entiers. Leur marché est en pleine croissance, +12 % par an. Le flacon coûte quinze euros en moyenne, soit 30 centimes par gomme, et est plébiscité surtout par les jeunes. C’est assez cher et pas forcément un atout pour la santé, avec beaucoup de sucre. Il faut aussi penser au risque de la surdose des substances médicales, avec à la clé somnolence, migraine ou insomnie.