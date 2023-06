VIDÉO - Un nouveau traitement pour soigner le Vitiligo suscite l'espoir

Le 19 avril 2023, l'Agence européenne des médicaments a autorisé la diffusion d'un traitement qui pourrait changer la vie des malades. Appelée Opzelura, cette crème a été mise au point par le laboratoire américain Incyte. Aux États-Unis, ce traitement est autorisé depuis deux ans. Comme le montre les images du reportage visible en tête de l'article, l'Opzelura permettrait aux patients de retrouver une pigmentation de leur peau après six mois d'utilisation.

Pour les patients interrogés comme pour les médecins, ce traitement est porteur d'espoir. "C'est une innovation thérapeutique. Les patients qui ont un vitiligo, et à qui l'on dit souvent qu'il n'y a rien à faire, sont au courant de l'arrivée de ce traitement. Quand ils viennent en consultation, ils ont déjà le nom du traitement écrit sur un papier et me demande quand est-ce qu'il sera disponible ", souligne le Professeur Julien Seneschal du CHU de Bordeaux.

Cette crème, délivrée sur ordonnance, sera commercialisée d'ici un an dans les pharmacies françaises. Elle peut être utilisée par les adultes et les adolescents de plus de 12 ans. En attendant son arrivée sur le marché, les associations de patients réclament un meilleur remboursement des traitements déjà existants.