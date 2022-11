Vous rêvez de chats, d'araignées, parfois de serpents ? Voici ce que cela signifie...

Qui ne s'est jamais réveillé en cherchant à comprendre la signification de son rêve ? D'autant plus que bien souvent, il y a une double lecture à faire de ces divagations nocturnes du cerveau. "Ce que nous raconte le rêve n’est jamais à prendre au premier degré, ni même à relier à une situation présente, nous explique le spécialiste des rêves Tristan-Frédéric Moir. Ainsi, quand on rêve d’un animal, il convient de se reporter à sa signification onirique pour approfondir le sens de sa présence. Autrement dit, si vous avez pratiqué l’équitation le jour et que vous rêvez de cheval la nuit, vous allez très certainement être tenté de faire une connexion rêve-réalité alors qu’en réalité, il n'y en a pas", poursuit le spécialiste.

D'après notre expert, le cheval dans le rêve traduit la plénitude du corps, son acceptation, ses sens physiques, et selon le scénario du rêve, il va témoigner de la relation que chacun entretient avec son propre corps, sans connotation sexuelle. Et quand on rêve de chat, par exemple ? "Le chat est lié à la sexualité, au désir, au sexe féminin. Il exprime le refus et la peur de la nature féminine sexuée, comme terreur superstitieuse. En rêver raconte donc l’acceptation de ce désir sexuel et, plus encore, l’acceptation de cette nature féminine, merveilleuse, intérieure ou extérieure, dans une harmonie totale".