VIDÉO - Weekend du Sidaction : où en est-on de l'espoir d'un vaccin ?

Mais ce modèle de vaccin est inédit. Il cible des cellules très particulières de notre système immunitaire : les cellules dendritiques, en forme d'étoile. Sous notre peau, elles patrouillent en permanence et dès qu'elles croisent un intrus, elles le scannent et récupèrent sa fiche d'identité. Des informations précieuses qu'elles transmettent au plus vite aux ganglions lymphatiques, là où s'organise notre défense immunitaire. Pour lancer des essais à l'échelle internationale et démontrer que ce vaccin est efficace contre le virus du Sida, il faudra encore plusieurs années et d'importants moyens financiers.