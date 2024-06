En ce début juin, le pays est en alerte rouge au pollen partout, sauf dans le Finistère. L'on remarque que de plus en plus de personnes en sont allergiques, deux fois plus en 30 ans.

Source : JT 13h Semaine

Allergies : pourquoi sommes-nous plus sensibles ?