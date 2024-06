Pour une alimentation saine et variée, on peut opter pour les alternatives à la viande. Légumineuses, tofu ou encore protéines végétales texturées, les substituts végétaux présentent de nombreux avantages sur le plan sanitaire, économique et écologique.

Lire plus

Source : Bonjour !

Accueil - Santé et bien être - En pleine forme : la viande, irremplaçable ? En pleine forme : la viande, irremplaçable ?