Des écoles ont été fermées depuis presque un mois à cause d'intoxications mystérieuses, et ce jeudi matin, elles ont rouvert à Fère-Champenoise (Marne). Les analyses se poursuivent et les parents restent très inquiets.

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

Accueil - Santé et bien être - Intoxications inexpliquées : l'école rouvre malgré tout Intoxications inexpliquées : l'école rouvre malgré tout