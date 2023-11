VIH : le dépistage progresse mais des préjugés persistent en matière de prévention

Le nombre de dépistages du VIH a continué de progresser en 2022. Les associations s'inquiètent toutefois de la persistante de préjugés sur la maladie. Dans ce contexte, et à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Santé publique France déploie vendredi le second volet d'une campagne d'information.

Bonne nouvelle sur le front de la lutte contre le VIH à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le nombre de dépistages du VIH a continué de progresser en 2022, dépassant le niveau de 2019, avant le Covid-19, un résultat "encourageant quant à la dynamique de l'épidémie", même si l'évolution est contrastée selon les populations, relève Santé publique France, mardi 28 novembre.

En 2021, le dépistage était reparti à la hausse mais n'avait pas encore rattrapé le retard lié au Covid, ce qui représentait une perte de chance pour certains malades. L'an dernier, le nombre de dépistages du VIH et des trois IST bactériennes a continué à augmenter, indique l'agence sanitaire.

"Encourageant quant à la dynamique de l’épidémie"

Dans le détail, quelque 2,6 millions de personnes ont ainsi bénéficié au moins une fois d’un dépistage remboursé d’une infection à Chlamydia trachomatis, 3 millions d’un dépistage d’une infection à gonocoque et 3,1 millions d’un dépistage de la syphilis. L’activité de dépistage du VIH a, elle, atteint un niveau supérieur à celui de 2019 avec 6,5 millions de sérologies VIH réalisées par les laboratoires (contre 6,34 millions trois ans avant). Le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité VIH en 2022 a été estimé entre 4200 et 5700, nombres inférieurs à ceux de 2019, ce qui, "dans un contexte d’augmentation du volume de dépistage, est encourageant quant à la dynamique de l’épidémie", note l'agence de santé publique.

Néanmoins, "l’évolution est contrastée en fonction des populations", ajoute-t-elle. Ainsi, le nombre de découvertes de séropositivité continue à diminuer chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) nés en France : ils représentent 27% des découvertes de séropositivité en 2022. Cette diminution observée depuis 2016 s’explique probablement par la croissante adoption de la PrEP (la prophylaxie pré-exposition, pilule préventive pour les personnes très exposées au VIH) dans cette population, souligne Santé publique France.

Une progression à l'échelle européenne

À l’inverse, le nombre de découvertes continue à augmenter chez les HSH nés à l’étranger. Plus de la moitié des découvertes en 2022 (56%) ont concerné des personnes nées à l'étranger, qu’elles aient été contaminées par rapports hétérosexuels ou par rapports sexuels entre hommes, d’où l’importance de leur garantir "un accès aux soins et d'intensifier les actions de prévention à leur égard", souligne l'agence.

À noter que plusieurs pays européens ont enregistré en 2022 le plus grand nombre de diagnostics jamais enregistrés en une seule année. À l'échelle européenne, 110.486 nouveaux diagnostics de VIH ont été posés l'année dernière (+4,2%), ce qui porte le nombre total de diagnostics à 2,4 millions au cours des quatre dernières décennies. Mais cette hausse est à relativiser, notamment parce qu'elle est due en partie à l’amélioration de l’accès au dépistage, surtout après la pause forcée due au Covid-19.

Des préjugés tenaces

Par ailleurs, selon les résultats d'un sondage Ifop pour Sidaction publié cette semaine, les préjugés sur la maladie et les discriminations "progressent de façon inquiétante". On apprend notamment que 30% des 15-24 ans pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive (+13 points par rapport à 2022). Un quart des jeunes estime que le VIH se transmet en s’asseyant sur un siège de toilettes publiques (+8 points), en buvant dans le verre d’une personne séropositive (+10 points) ou en partageant la même assiette (+10 points). Pour la première fois, l’étude a aussi mesuré la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Ainsi, 44% des Français seraient mal à l’aise s’ils apprenaient que la personne qui garde leur(s) enfant(s) était séropositive.

Selon une autre étude du Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes en Ile-de-France, menée en partenariat avec Harris Interactive, 43% des parents de collégiens ou de lycéens estiment que leurs enfants ne sont pas suffisamment sensibilisés en matière de prévention du VIH dans leur établissement.

Dans ce contexte et à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, vendredi 1er décembre, Santé publique France déploie le second volet de la campagne "Tout le monde se pose des questions sur la sexualité", dédiée aux IST et au VIH, dont l'objectif est d'inciter à recourir à la prévention combinée et au dépistage.