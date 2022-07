Vin sur bière ou bière sur vin, l'ordre limite-t-il la gueule de bois ?

Aussi instructive que soit cette étude, il semble regrettable qu'elle n'ait pas inclus dans ses expérimentations le vin rouge, les spiritueux et les bières brunes. D'autant que, comme l'expliquait au journal britannique Richard Stephens, un psychologue de l'université de Keele (Royaume-Uni) qui a étudié la gueule de bois, "certaines recherches ont montré que les boissons plus sombres causaient une gueule de bois plus sévère, car elles contiennent des composés organoleptiques. Ils ajoutent de la saveur et du caractère, mais on pense qu'ils peuvent entraîner des effets secondaires désagréables".