Virus du Nil occidental : symptômes, transmission... que faut-il savoir sur cette maladie ?

Le virus du Nil occidental (VNO) est une zoonose, c'est-à-dire une maladie humaine d'origine animale. Il "appartient à la famille des Flaviviridae, du genre Flavivirus […] Il est le plus répandu de cette famille après celui de la dengue", indique le site de l’Institut Pasteur. Il est transporté par les oiseaux et transmis aux humains la plupart du temps par des piqûres de moustiques communs (Culex), ayant eux-mêmes été contaminés en piquant un volatile infecté. Il ne se transmet pas d’homme à homme, ni de l’homme au moustique.

Découvert en Ouganda en 1937 dans la région du Nil occidental, ce virus est désormais présent dans divers pays du monde et de plus en plus de zones sont infestées, dont certaines en Europe sur le pourtour méditerranéen. Il est notamment courant en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie occidentale. Selon Santé Publique France, ce virus circule de façon plus importante en Russie et en Europe depuis 2010, avec des cas signalés pour la première fois en Allemagne et aux Pays-bas en 2019 et 2020.

En France, les premiers cas humains et équins ont été décelés au début des années 1960 et sept cas humains ont été recensés en 2003 dans le Var. La circulation du virus est actuellement suivie par un triple dispositif de surveillance. Il est appliqué aux humains, aux oiseaux et aux chevaux, qui sont aussi vulnérables. Selon l'agence sanitaire, "jusqu'à présent en France, les infections humaines à virus du Nil Occidental n'ont été retrouvées que dans le pourtour méditerranéen, dans les régions Paca et Occitanie".