Virus Epstein-Barr, problèmes intestinaux... quelles causes au Covid long ?

De tous les débats liés au Covid long, c'est le plus sensible. Les enfants ont, à court terme, peu de risques de développer une forme grave du Covid. Mais un risque élevé de forme longue changerait la donne, par exemple quant à l'urgence de les vacciner. Or, une étude, publiée en janvier dans la revue European Journal Pediatrics, se montre rassurante, sur la base d'éléments remontés à partir de plusieurs de dizaines de milliers de foyers danois.

Les chercheurs ont comparé les symptômes rapportés sur une durée de plusieurs mois au sein de deux groupes d'enfants, les uns testés positivement au Covid, les autres non. Le but était d'avérer l'existence et la fréquence de manifestations spécifiquement liées à des séquelles du Covid. En fin de compte, "le Covid long est rare chez les enfants et, généralement, il ne dure pas", conclut ce travail, selon lequel moins de 1% des enfants testés au Covid développent des symptômes durables.

La méthodologie de cette étude, comme d'autres travaux semblables, fait toutefois l'objet de critiques de plusieurs chercheurs. Selon eux, elle n'est pas appropriée à un syndrome de ce type et fait probablement passer les auteurs à côté de nombreux cas de Covid long.