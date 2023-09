"Éviter des morts cet hiver" : des médecins appellent à vacciner d'urgence les seniors contre le VRS

En effet, parmi les vaccins anti-VRS qui ont montré leur efficacité, deux vaccins sont d'ores et déjà disponibles en France, mais pas encore intégrés aux recommandations vaccinales. "L’un d’eux, l’Arexvy, développé par le laboratoire GSK, a bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché par l’agence européenne du médicament (EMA) en juin 2023 sur la base d’un essai clinique publié dans le New England Journal of Medicine, revue médicale de référence", expliquent les auteurs de la tribune. "Dans cette étude, portant sur 25.000 sujets, le vaccin avait une efficacité importante de 83% sur les infections et de 94% sur les formes sévères de pneumopathie, avec une excellente tolérance", soulignant qu'il coute 200 euros.

Le 24 août dernier, la Commission européenne a également annoncé avoir autorisé la mise sur le marché d'un autre vaccin visant le virus respiratoire syncytial (VRS). Développe par Pfizer, et commercialisé sous le nom d'Abrysvo, ce dernier est destiné à protéger à la fois les futurs nourrissons via leur mère et les personnes âgées de 60 ans et plus. Il est administré aux femmes enceintes, via une dose unique entre les semaines 24 et 36 de gestation.