Voici ce que vous devez savoir avant de teindre vos cils

La teinture de cils consiste, comme son nom l’indique, à se colorer les cils de la même manière que l’on se teint les cheveux. Quelle que soit la couleur choisie, cette technique va souligner et rehausser votre regard, à condition de respecter le protocole à la lettre. Alors, si vous souhaitez donner de l’allure à des cils fins et clairs, voici ce que vous devez savoir avant de sauter le pas.

Pour se passer du mascara tout en ayant l’air maquillé, certaines femmes ont une arme secrète : la coloration ou teinture temporaire des cils. À réaliser seule ou dans un institut, cette technique esthétique est indolore et dure en moyenne trois semaines à un mois. De nombreuses marques sont disponibles sur le marché, et promettent une application facile et une tenue longue durée. À qui s’adresse cette pratique ? Comment s’y prendre ? Présente-t-elle des risques pour la peau ? On fait le point.

La teinture de cils s’adresse à tout le monde

Chez soi ou en institut de beauté, tout le monde peut se colorer les cils. Généralement, ce sont surtout les femmes qui souhaitent avoir des cils plus foncés et plus épais qui recourent à cette technique esthétique. En plus de changer la couleur de ses cils, ils auront l’air plus denses, plus marqués et plus volumineux. Et, vous n’aurez plus besoin de dégainer le mascara au réveil : votre regard est souligné en permanence. Avec la teinture de cils, certaines femmes qui ne souhaitent pas passer trois plombes devant le miroir gagnent aussi un temps précieux dans la salle de bain le matin.

Autre avantage, la teinture de cils résiste à l’eau, contrairement au mascara ! Si vous êtes sportive, vous avez la certitude que rien ne coulera durant l’effort, y compris si vous faites quelques longueurs. Dans la plupart des cas, la teinture des cils se fait en institut. En choisissant cette option, vous ne prenez pas le risque de vous louper ! Comptez trente minutes pour une séance, dont les tarifs varient de 15 à 30 € en moyenne.

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?

Vous pouvez également vous teindre les cils rapidement et facilement chez vous en quelques minutes. Pour cela, de nombreux kits existent dans le commerce. Dans un premier temps, veillez à correctement vous démaquiller avec une eau micellaire, en prenant soin de retirer tous les résidus. Il vous faudra aussi utiliser une crème de protection pour protéger votre peau lors de la teinture des cils. Ensuite, vous appliquerez le gel sur vos cils, qui doivent être recouverts de teinture à l’aide d’un bâton applicateur. Si la teinture n’est pas dangereuse pour vos cils, il ne faut pas en abuser pour autant. Veillez à laisser passer quelques semaines entre chaque nouvelle coloration pour que vos cils puissent respirer à l’air libre. Il est impératif de protéger ses yeux du mélange pour éviter tout risque de projection, puis de les rincer à l’eau claire.