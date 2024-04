Voici les aliments à privilégier pour limiter les douleurs liées aux règles

Certains aliments inflammatoires peuvent accentuer les douleurs liées aux règles. Les produits riches en oméga-3 et en fer peuvent diminuer les troubles dus aux menstruations. Pour maintenir un bon équilibre du corps pendant les règles, les fruits, légumes et céréales complètes sont conseillés.

En période de règles, tout le corps des femmes est sollicité. Des douleurs au dos, aux seins ou dans la zone abdomino-pelvienne peuvent ainsi apparaître avec les menstruations. Certaines femmes ont alors recours à des anti-inflammatoires ou des antispasmodiques pour atténuer les douleurs. Mais, au-delà des médicaments, la consommation de certains aliments peut aussi grandement aider. On vous explique quels ingrédients sont à privilégier en période de règles et pourquoi.

Quel rapport entre les règles et l’alimentation ?

Certains aliments sont identifiés comme pouvant être inflammatoires pour notre système digestif. Ils peuvent d’ailleurs provoquer des maux de ventre chez certaines personnes, lors de la digestion. C’est pourquoi il est grandement conseillé aux femmes de les écarter en période de règles, pour éviter qu’ils n’aggravent leurs douleurs abdomino-pelviennes. Les produits riches en sucres et en graisses peuvent notamment être à l’origine de maux plus importants que de nature, puisqu’ils contribuent à l’inflammation des prostaglandines, qui permettent l’évacuation de l’endomètre. La contraction de l’utérus est alors plus vive, ce qui provoque des douleurs plus conséquentes.

L’alcool, le sel et les produits contenant de la caféine peuvent également contribuer à rendre les règles douloureuses. Une étude de l’Université de Southampton, publiée dans le British Medical Journal, a montré que l’alcool aurait en effet tendance à prolonger et intensifier le syndrome prémenstruel. Le sel, qui accroît quant à lui la rétention d’eau, pourrait favoriser les sensations de ballonnement et ainsi accentuer les gênes au niveau du ventre. Connue pour ses propriétés stimulantes, la caféine a de son côté tendance à accroître le stress, le rythme cardiaque et ainsi intensifier les symptômes de règles dans leur ensemble.

Des aliments riches en oméga-3

D’autres aliments ont, à l’inverse, des propriétés bénéfiques pour les femmes qui les consomment en période de règles. Les acides gras oméga-3 en font notamment partie, de par leurs vertus anti-inflammatoires puissantes. Ils contribuent ainsi à réduire les douleurs pendant les règles et participent, dans le même temps, à la régulation des hormones. A noter également que les oméga-3 favorisent une circulation sanguine fluide, un facteur intéressant puisqu’un bon flux sanguin peut réduire les troubles entraînés par les menstruations. Parmi les aliments riches en oméga-3, on trouve le hareng, le saumon, le maquereau, ou encore les huiles et graines de lin et de chanvre. Les noix, les amandes et les noix de cajou sont elles aussi d’importantes sources d’oméga-3, tout en étant de bons substituts aux sucreries pour un en-cas.

Des fruits frais et des légumes verts

Les fruits, quels qu’ils soient, offrent quant à eux un apport intéressant en fibres, en antioxydants et en vitamines. Ils favorisent une bonne santé globale grâce à une alimentation équilibrée et un transit fluide. Les fruits frais peuvent ainsi contribuer à réduire les sensations de fatigue ou les contractions utérines. Les légumes, notamment les verts à feuilles, sont aussi des aliments recommandés en période de règles. Riches en fer, en fibres et en vitamine B, ils aident à réduire les troubles digestifs, fréquents lors des menstruations.

Des céréales complètes et des aliments riches en fer

Les céréales complètes ont elles aussi fait leur preuve pour maintenir l’équilibre du corps. Riches en fibres, en oligo-éléments, ainsi qu’en vitamines B et D, elles sont une source d’énergie non négligeable. Elles assurent un bon fonctionnement intestinal, puisqu’elles sont plus digestes que les céréales blanches. De quoi assurer un équilibre global du corps et ainsi limiter le risque de troubles supplémentaires en période de règles.

Les lentilles, les graines de citrouille ou encore les choux de Bruxelles sont de très bons alliés en période de règles, grâce à l’apport en fer qu’ils procurent. Du fait de leurs menstruations, les femmes peuvent en effet rencontrer des carences en fer, ce qui peut causer une grande fatigue, notamment chez celles qui perdent beaucoup de sang. Il est donc important d’accroître l’apport au cours de cette période, pour compenser et éviter l’anémie.

Si la consommation de tous ces aliments est conseillée aux femmes, libre à chacune de trouver le régime qui lui convient, pour vivre au mieux ses menstruations et être bien dans son corps.