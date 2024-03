Chenilles processionnaires : ces symptômes évocateurs d'une allergie à ne surtout pas négliger

Mi-février, une vingtaine de collégiens ont soudainement été pris de malaises dans une commune d'Ille-et-Vilaine, déclenchant un important dispositif et une série d'examens. Si la piste de l'intoxication alimentaire était jusque-là privilégiée, ce n'est pas celle retenue à l'issue des investigations menées par l'ARS. Les élèves concernés auraient été victimes d'une allergie aux chenilles processionnaires. Mais de quoi parle-t-on ?

Un coupable inattendu ? Après les malaises en série survenus chez une vingtaine de collégiens bretons en février dernier, la piste de l'intoxication alimentaire après le repas à la cantine scolaire, privilégiée un temps, est définitivement "écartée", a indiqué ce mercredi l’ARS Bretagne au Télégramme, dévoilant la conclusion de ses investigations.

Après plusieurs analyses effectuées sur la nourriture consommée au self ce jour-là, c'est finalement la piste d'une allergie non-alimentaire, qui est en effet retenue à ce jour. "Compte tenu des symptômes et du contexte, la source la plus plausible, sans pouvoir l’affirmer, est celle des chenilles processionnaires : la majorité des enfants symptomatiques étaient passés par le parking après avoir eu sport dans le gymnase situé à proximité des pins", indique ce jour l’ARS.

Les symptômes les plus courants

La "processionnaire du pin" qui sévit de longue date dans le sud de la France, infeste pour rappel désormais presque tout le territoire, favorisé selon les autorités par le réchauffement climatique. Connue pour être responsable de nuisances sanitaires sur les arbres, elle est loin d'être sans conséquence pour la santé humaine et figure d'ailleurs à ce titre sur la liste des espèces classées nuisibles pour l'homme depuis avril 2022. Celle que l'on surnomme aussi "chenille urticante" est en premier lieu redoutée pour les réactions cutanées plus ou moins fortes qu'elle est susceptible de causer, le plus souvent sous la forme d'éruptions semblables à des boutons douloureux et provoquant des démangeaisons sévères.

Mais d'autres symptômes, moins connus parce que moins courants, sont susceptibles d'apparaitre, notamment en cas de forte exposition à ces myriapodes et d'allergie pouvant déboucher sur une forme grave. Pour rappel, les chenilles processionnaires sont abondamment dotées de poils urticants semblables à de minuscules dards contenant une protéine toxique appelée "thaumétopoéine" qui se dispersent facilement dans l’air, dans les nids et sur le sol. "La pénétration de ces soies urticantes dans la peau ou dans les muqueuses entraîne la libération d’un venin composé de différentes molécules responsables de réactions inflammatoires, notamment sur la peau, les yeux ou les voies respiratoires", rappelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail.

Les symptômes moins connus

Outre le risque d'une forte conjonctivite qui survient en général une à quatre heures après le contact, les poils de chenilles peuvent aussi migrer à l’intérieur de l’œil, entrainant des atteintes oculaires plus sévères pouvant aller jusqu’à la cécité. Mais l’inhalation ou l'ingestion de ces poils représente le danger le plus important pour l'homme puisqu'il est susceptible d'entrainer l’inflammation des muqueuses de la bouche pouvant elle-même causer une hypersalivation ou l'inflammation du système digestif à l'origine pour sa part de vomissements, de douleurs abdominales, voire de vertiges et de fièvre. "Dans certains cas très rares, au maximum 2 à 3 % de la population, cette exposition peut conduire à un choc anaphylactique" qui est une urgence médicale, souligne de son côté sur son site l'ARS Hauts-de-France.

À noter qu'en cas de contact avec des poils urticants, la réaction peut mettre jusqu’à huit heures pour apparaitre et se poursuivre ensuite quelques jours les frottements pouvant aggraver l’urticaire tandis que la sueur agit comme facteur de dispersion en plus de favoriser la pénétration des poils sous la peau. La prescription d’antihistaminiques pourra soulager les symptômes les plus classiques, tandis que des vomissements, de la fièvre, ou des vertiges, doivent systématiquement donner lieu à une consultation en urgence.

Concernant le récent cas breton, une vingtaine d'élèves étaient soudainement tombés malades dans un collège de Guichen, au sud de Rennes, certains ayant été pris de malaises et de vomissements, au cours de l'après-midi du 15 février, conduisant la direction de l’établissement à alerter immédiatement les secours. Un important dispositif avait été déployé en présence de pompiers, du Samu, de gendarmes et même d’une cellule d’intervention chimique et une batterie d’examens médicaux avaient été menés. À noter que l'état clinique des élèves n'a pas nécessité d'hospitalisation et "tous ont pu regagner leur domicile le soir même", a rappelé mercredi l’ARS.